联合国：暴力极端组织仍为重大威胁

（早报讯）联合国反恐怖主义办公室负责人、副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫在向安全理事会做情况通报时指出，尽管伊黎伊斯兰国去年在伊拉克、叙利亚和菲律宾南部经历了显著的军事挫折，但这一极端组织和它的附属团伙继续在全世界构成显著和不断演变的威胁。

联合国负责反恐事务的副秘书长沃龙科夫（Vladimir Voronkov）8日告诉安理会，伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIL）这个极端组织不再以征服和固守领土为重点。它转而着重于规模较小但由更有动力的个人组成的分支组织。

沃龙科夫说，这个组织全球宣传机器的结构、发出信息的数量和质量在继续恶化和下降，但其成员和同情者仍然具备能力，使用社交媒体，包括加密技术和在暗网上提供的沟通工具，来进行联络、协调和协助袭击。

沃龙科夫指出，该组织在伊拉克失去了对油田和天然气田的控制，创收能力大大削弱，自从2015年以来，其收入下降了90%。然而，它仍然在通过敲诈勒索和对检查站的控制来获得收入；其次它继续在向附属组织提供资金，这些组织也在寻找办法使其收入来源多样化，以在财政上获得独立。

大多数新近加入恐怖主义组织的人都在17到27岁之间。他认为，要削弱这个组织构成的威胁，需要解决导致滋生暴力极端主义的土壤的条件，即防止年轻人受蛊惑。

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