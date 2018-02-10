林孝俊为东道主韩国夺冬奥首金

据韩联社报道，林孝俊今天在本届平昌冬奥会短道速滑男子1500米决赛中，以2分10秒485夺冠，为韩国体育代表团收获本届冬奥会首枚金牌。

荷兰选手克奈格特以2分10秒555获得银牌，俄罗斯奥林匹克选手叶利斯特拉托夫则以2分10秒687获得铜牌。

25岁的林孝俊赛后表示，自己能够夺冠多亏有俄罗斯归化选手安贤洙的指引。原籍韩国的安贤洙是夺得最多短道速滑冬奥会金牌的选手，这次因卷入俄罗斯运动员有组织使用禁药的丑闻，无缘出征平昌。

林孝俊说：“安贤洙告诉我，我能办到，我从他那里得到很多指引。当我首次看到他比赛，就梦想着自己有一天也能成为冬奥会金牌得主。当得知他无缘前来参赛时，我为他感到难过，能与他同台较量将是我的荣幸。”

在较早前举行的短道速滑男子1500米预赛中，朝鲜选手崔银成（译音）带伤上阵尽力一搏仍遭淘汰。他是本届冬奥会上最先亮相的朝鲜选手。

崔银成在预赛第三小组中出场，以2分18秒213的成绩排名第六，遭淘汰出局。坐在观众席一角的朝鲜拉拉队高喊着崔银成的名字为他加油助威，崔银成在比赛前半段滑得比较稳定，但到第九圈之后落后至最下游，体力开始透支的他与领先选手之间的差距也越来越大。

在本月2日进行的首次适应性训练中，崔银成摔到导致右脚脚腕皮肤撕裂而缝针，7日才拆线。今天赛前热身时，崔银成看起来也未痊愈，在其他选手抓紧进行加速练习时，他多次查看了脚部状态。

根据本季赛世界杯成绩进行的世界排名中，崔银成排在第101位，与世界顶尖水平差距较远，此次崔银成持外卡参加平昌冬奥会。

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