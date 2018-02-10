英科学家培育出健全的人类肾组织

（早报讯） 英国研究人员第一次成功在活生物体内培育出了可以正常过滤宿主血液并产生尿液的人类肾组织，这可能成为肾病治疗史上一个重要成就。

新华社报道，由曼彻斯特大学两位教授领衔的研究团队在新一期《干细胞报告》上发表论文说，他们先在实验室培养皿营养液环境中把人类胚胎干细胞培养成肾小球，然后将培养出来的肾小球与类似结缔组织的凝胶物混合后注入到实验小鼠真皮下。

三个月后，组成肾脏结构和功能的基本单位——肾单位已在小鼠体内形成。这个新组织包括人类肾单位的大部分成分，包括近端肾小管，远端肾小管，肾小球囊和亨利氏套等，而且小鼠体内还发育出了人类毛细血管，为这个新组织提供养分，只是缺少一条大动脉。研究人员继而与外科医生合作，为这个小型肾脏连上了能提供更多血液的动脉血管。

研究人员向小鼠血液注射一种荧光蛋白——葡萄聚糖，然后在这个新组织的肾小管中追踪到了葡萄聚糖。这表明，新的组织过滤了小鼠的血液，产生了肾小球过滤物并通过尿液排泄了出来。

研究人员指出，这个新组织由人体细胞组成，它可以形成良好的微血管供应系统，并能与小鼠体内的血管系统连接起来，这一点尤其令人振奋。

这一成果有望为全球数以百万计的肾病患者提供透析和换肾以外的新疗法。但研究人员表示，毕竟人工培育的肾组织只由几百个肾小球组成，而人体肾脏内有上百万个肾小球，要实际应用到治疗肾脏病人的阶段还有很多工作要做。

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