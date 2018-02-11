报告：日本南部海沟未来30年特大地震概率升八成

日本政府地震调查委员会近日称，日本南部海沟未来30年内发生大地震的概率升至80%，专家预警要提前做好各方面的准备工作。

该委员会每年1月1日都会推算日本周边海底以及全国活断层(指目前正在活动着的断层)附近区域发生地震的概率。此次，该委员会将日本南部海沟未来30年内发生里氏8至9级特大地震的概率由之前的70%提升至80%，80%这一超高概率也是首次出现。此外，北海道千岛海沟沿线的根室海域未来30年内发生里氏7.8至8.5级大地震的概率同样也由70%提升至80%。

该委员会委员长、东京大学地震研究所教授平田直表示，这两个地区发生大地震的概率都很大。他提醒要及时做好各项准备。

地震调查委员会还补充道，若时至30年地震还未发生，那么随着时间的推移，该概率将会一直升高。南部海沟以及根室海域未来40年内大地震发生的概率为90%，50年内概率则为90%以上。为此，该委员会提醒居民注意修缮房屋以提高抗震能力。

有研究表明，从日本静冈县海域一直延伸到四国海域的日本南部海沟区域，海沟边缘的岩石板块开始下沉至大陆板块的下方。与此同时，大陆板块受到下沉中的海洋岩石板块的力的作用，会向西北方向扩伸而发生形变。等力聚集到一定程度无法承受时，就会发生地震。

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