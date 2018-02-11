民调：马来选民较信任巫统伊党

（早报讯）马来西亚著名智库默迪卡民调中心最新民调显示，马来选民对国阵和伊斯兰党的信任度，高于他们对反对派希望联盟信任度，非马来选民则比较信任希望联盟。这显示来届大选不太可能发生冲垮巫统的“马来海啸”

该中心主任依布拉欣日前出席“第14届大选：选举、金钱及利益”论坛时表示，希盟声称来届大选将掀起马来海啸，民调却显示马来选民更信任巫统和伊党，并认为他们能有效管理国家经济、减少腐败问题、保护马来穆斯林和土著政治利益及公平对待各族。因此若按民调结果来看，马来海啸的可能性不高。

依布拉欣引述该中心去年进行的民调结果指出，马来选民更关注马来人的权利，包括伊斯兰议题、马来人决定国家经济和政治方向的力度，以及经济财富如何分配给他们。“数据显示，马来选民抉择前特别强调民族利益的比例是其他种族高的两倍。非马来人则比较重视经济和服务表现。”

他说，大选胜负关键就是马来选民对个别政党的信任，如果反对党不能够取得足够马来选民支持就难以执政。他表示，即将来临的选举存在“严重不合理”的情况，选举成绩将受新的选区划分所影响，并可能让国阵非常有利。

他指出，大部份选民其实已经意有所属，游离选民只有5至8%，这些游离选民对选举结果并没有太大影响。他说，默迪卡民调中心将在今年农历新年后，再度针对同样的课题展开调查。

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