分析：邀文在寅访朝或为测试美韩合作

（早报讯）朝鲜最高领导人金正恩邀请韩国总统文在寅尽早访问平壤。分析人士说，这一新发展可能会妨碍美国总统特朗普通过外交努力，向这个封闭的共产党国家施压，促使它放弃核武器计划的目的。

美国之音11日报道，朝方采取这项外交行动，正值美国领导的对平壤的国际压力越来越大之时。美国前政府官员和分析人士们说，平壤此举可能导致文在寅在这件事情上与特朗普政府意见相左。文在寅支持特朗普向朝鲜施压，同时又谋求与朝鲜对话。

华盛顿智库大西洋理事会资深研究员曼宁说：“发出邀请是金正恩试图在华盛顿与首尔之间制造裂痕的一项很高明的举措。金正恩很善于就南北首脑会谈打公共关系牌，并利用人们希望朝鲜半岛统一的心情。”

以往，朝韩首脑会谈通常都会导致首尔向平壤当局提供大量经济援助。华盛顿郊外的海军分析中心的国际事务组主任高斯说，如果文在寅跟着他的前任总统们那样走，将损害特朗普政府对朝施加压力的努力。

此外，韩联社报道，韩国总理李洛渊11日和金正恩的妹妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正等朝鲜冬奥高官团共进午餐。席间，李洛渊表示，针对金正恩的邀请，韩方期待相应的条件成熟，让韩朝领导人能够会面。他也希望韩朝积极努力营造条件，同时获得国际社会提供支持。

金正恩是通过金与正向文在寅传达邀请，文在寅对此回应说，他希望“创造一个适当环境，好让他能访问朝鲜。”。金与正和朝鲜代表团目前在韩国访问及出席冬季奥运会。

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