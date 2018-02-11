阿末扎希：马新将研究“一检二通”

（早报讯）马来西亚副首相及内政部长阿末扎希表示，他将与新加坡政府深入研究首相纳吉建议的新柔长堤“一检二通”法案，希望舒缓新马关卡严重阻塞的问题。他也建议在两国在第二通道也实施“一检二通”。

阿末扎希今天在记者会回应新加坡政府昨天指“一检二通”不可行的说法时表示，新加坡政府这么说，可能是双方对这个议题的诠释有所不同，因此他认为马新两国对此还需协商此事。他将与新加坡副总理张志贤会面并深入探讨这个议题，并认为新加坡可能也需像马来西亚这样成立一个专门处理此事的委员会。

阿末扎希指出，马新两国讨论新柔地铁（RTS）和新隆高铁（HSR）时，马来西亚同意“一检二通”，新加坡也没反对，因为这将能舒缓马新关卡严重阻塞的问题。他认为，若新柔地铁和新隆高铁都能做到一检二通，这也能成为双方在新柔长堤与第二通道落实相同措施的指标。“但我们也尊重新加坡担心的安全问题。”

纳吉上周五表示，政府即将成立一个由阿末扎希领导的委员会，负责研究有效解决新柔长堤塞车情况的长期措施。这个委员会将探讨单一关卡及行人走道等各种解决方案。

根据纳吉的说法，所谓“一检二通”是指从新山前往新加坡的旅客只需在新加坡关卡通关，从新加坡到新山的旅客则只需在新山关卡通关。目前往来两地的旅客，都必须经过新加坡与新山两道关卡。

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