文在寅与金与正今晚一起观看朝鲜艺术团演出

据韩联社报道，韩国总统文在寅将在今晚（2月11日）和金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正等朝鲜冬奥高官团一同观看三池渊管弦乐团在首尔国立中央剧场进行的表演。

当晚观看艺术团表演的朝方人士，还包括朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、国家体育指导委员会委员长崔辉和祖国和平统一委员会委员长李善权。这将是朝鲜冬奥高官团访韩后，第五次与文在寅会面。

上星期五（2月9日），文在寅在平昌冬奥会开幕式招待会及冬奥会开幕式上首次和金与正一行会面。昨天下午（2月10日），文在寅在青瓦台接见了朝鲜冬奥高官团，金与正向文在寅转交了金正恩的亲笔信，并口头转达了金正恩邀请文在寅访问平壤的口信。同一天晚上，文在寅与金与正、金永南一同观看韩朝女子冰球联队与瑞士队的比赛，为韩朝联队助威加油。

朝鲜冬奥高官团今晚观看朝鲜艺术团演出后，前往仁川国际机场，乘坐专机返回朝鲜，结束为期三天的访韩行程。

三池渊管弦乐团是朝鲜专门为此次平昌冬奥会庆祝演出临时组建的乐团，上星期四（2月8日）晚上在江陵举行的首演取得了圆满成功。今晚7时起，三池渊管弦乐团将在首尔国立中央剧场进行表演，演出结束后，朝鲜艺术团也将返回朝鲜。

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