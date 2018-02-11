大山脚又有女佣受虐而死

（早报讯） 槟城大山脚一名21岁印度尼西亚女佣疑遭雇主虐待而死。警方发现死者头脸瘀肿，手脚受伤且生脓。当地民众指雇主让死者与狗一起睡家门口超过一个月。这名女佣昨天被警方送院急救后，不幸于今日死亡。

警方昨日逮捕一对印裔兄妹，他们的年龄为39及36岁。当局相信他们是这名女佣的雇主。法庭今日允许警方延扣他们至本月14日。

威中警区主任聂罗斯今天证实女佣已死，并指警方援引刑事法典谋杀条文调查此案。他说，事发地点是百利镇一所民宅。女佣是来自印尼棉兰的阿德丽娜，她到当地工作已两年。

他说，大山脚区国会议员沈志强的助理傅政瀚接到一名记者提供的资料后向警方报案。“该助理（傅政瀚）昨日到场了解情况时，见到女佣坐在（雇主家）门口。他尝试与女佣沟通，但女佣只是点头。他后来见到约60岁的女屋主，对方叫他别多管闲事。”

聂罗斯说，屋主的女儿过后回家把女佣带走，傅政瀚因此报警。他说，警方逮捕涉案兄妹并找到女佣后，立即把女佣送入大山脚医院验伤和治疗。警方向女佣问话时，女佣非常恐惧而不愿述说事发经过。

傅政瀚说，马来西亚妇女力量组织今天下午来电表示，这名女佣已在大山脚医院去世。他和两名同事于昨天下午到场了解情况时，女佣雇主声称女佣使用强力疏通液时不小心溅到手脚而受伤。

免费试阅14天