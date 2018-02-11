日媒：平壤拟通过韩朝会谈突破国际包围

（早报讯）朝鲜国营媒体大篇幅报道10日在首尔举行的朝鲜半岛南北首脑级会谈。报道称朝方呼吁韩国以“坚定的意志”推进改善南北关系，反映出平壤要阻止美国介入的意图。

共同社11日援引朝鲜中央通讯社的报道指出，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南在与韩国总统文在寅会谈时呼吁：“在北与南的关系将迎来全盛期之际，如能以坚定的意志作出决断，意想不到的难关也能突破。”

报道称，文在寅回应时说，“南北关系应千方百计由当事者解决”。有分析指出，朝方选取文在寅强调两国为“当事者”的这一发言，制约他国介入南北对话。

朝鲜劳动党委员长金正恩的妹妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正也出席了会谈，向文在寅递交了金正恩的亲笔信并转达了口信。不过，报道未提及亲笔信的内容以及朝方邀请文在寅来访。文在寅敦促朝方与美国对话一事也未报道。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》11日头版刊登了有关会谈的新闻。金与正等人当天也在首尔出席了由韩国总理李洛渊主持的午餐会。

朝鲜将在9月迎来建国70周年，共同社指出，平壤试图在继续核开发的同时，通过加速南北对话来突破国际包围网，强化金正恩体制。为此，美国警惕韩朝接近，并与日本联手全力维持制裁压力。

据报道，目前在文莱访问的日本外交部长河野太郎向媒体表示，“不会被朝鲜的微笑外交夺走目光，将为了朝鲜半岛无核化这一最终目标紧密合作”，强调日美韩团结一致。

免费试阅14天