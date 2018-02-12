分析员：美国反恐策略出现变化

（早报讯）美国在阿富汗轰炸恐怖分子的行动本月开始扩大并锁定新疆维吾尔独立运动组织。美军官员和外界分析指，这显示总统特朗普执政后，美国16年来的反恐战争策略出现变化。

据星岛日报网报道，美军本月2日开始空袭阿富汗东北部的巴达赫尚省（Badakhshan），并摧毁了乌杜伊区（Wurduj）的训练营和战斗阵地。该地区在2015年落入塔利班手里，如今成为塔利班和疆独组织东土耳其斯坦伊斯兰运动（ETIM）成员的根据地。

追踪恐怖组织消息的媒体“长战日记”（Long War Journal）指出，ETIM领袖据称曾担任卡伊达组织领导委员会成员，也曾因与其他恐怖分子有关联而在2009年被美国财政部盯上。

华盛顿威尔逊国际学者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）恐怖组织分析专家柯格曼表示，ETIM好战分子一度以毗邻阿富汗的巴基斯坦边界地区为总部。不过，由于美国减少阿富汗驻军，加上巴基斯坦军方在边界展开连串反恐行动，他们在2015年被赶出巴基斯坦的北瓦兹里斯坦（North Waziristan）。

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