哈佛大学诞生第29任校长

（早报讯）美国哈佛大学11日宣布，塔夫茨大学前校长巴科将从今年7月1日起出任第29任哈佛校长。

据新华社报道，哈佛大学当天在其官网上说，巴科是美国高等教育界最为经验丰富、受人敬重的领导人之一，执掌塔夫茨大学期间“以致力于扩大学生机会、促进教研创新、增强院系合作和纪律，以及鼓励思考大学如何最大化服务社会著称”。

哈佛理事会高级成员、哈佛校长遴选委员会主席威廉·李当天发表声明，代表哈佛理事会对巴科履职表示高度期待。声明说，当前在美国高等教育和大学研究的卓越价值遭遇频繁挑战和质疑的时刻，需要召唤既有战略性思考，又有严格执行力的能干领导者。声明称赞巴科执掌塔夫茨大学期间，在增加低收入家庭学生经济资助、提高教职员工中女性和少数族裔比例等方面所做的卓越工作。

巴科生于1951年8月，本科就读麻省理工学院，随后在哈佛大学深造并拿到包括公共政策博士在内的三个学位。他长期从事美国高校行政管理工作，现任哈佛大学肯尼迪政府学院高层管理人员。他于2002年至2011年任塔夫茨大学校长；此前曾在麻省理工学院工作24年，担任过该校环境研究领域的教授和学校高级管理人员。他出身移民家庭，父亲是东欧难民，母亲是奥斯威辛集中营幸存者。

现任哈佛校长福斯特是该校历史上第一位女校长，执掌哈佛大学11年。

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