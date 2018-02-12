新型内窥镜探针有望实现无创活检

（早报讯）美国约翰斯霍普金斯大学研究人员日前开发出新型内窥镜探针，可直接探查实验动物精细组织和活细胞活动，为未来的无创活检带来可能。

研究人员说，这种新型内窥镜探针能显著提高成像分辨率，可被用于直接观察绵羊、大鼠和小鼠等动物器官中的精细组织结构和细胞活动。未来如果批准临床应用，该技术将有望减少癌症和其他疾病诊断中对有创活检的依赖。研究近期发表在《光：科学与应用》期刊上。

据新华社报道，这项名为“双光子显微镜探针”的技术利用了细胞自身发射荧光的能力，而不使用注射染料，避免了用来标记组织的化学物质对人体的损害。当分子的电子从“激发”状态回落到其正常能量水平时，就会发出荧光。正如荧光笔在紫外灯下发光一样，动物细胞也可发出荧光来提供有关其活动和功能的实时信息。

为使这项技术小型化，研究团队将台式双光子显微镜缩小成只有2毫米直径的探头。他们将两个光脉冲发射到一个分子中使其发出荧光，光线穿过一个起聚焦作用的微型透镜，然后通过与探头连接的柔性光纤缆线，被发送到显示器上。

研究人员还加入一个扫描仪以改善器官被光照射到的区域，从而获得三维图像，收集探针周围组织的更多信息。

由于该探针可获得人体内活组织的图像，研究人员能够在不使用化学标记的情况下监测细胞代谢活动变化，而这些变化可能正是癌症、中风或心脏疾病的指征。该探头还能监测组织的结构变化，可被应用于预测早产等不适于活检的状况。

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