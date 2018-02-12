外国恐嫌以假证件进入马来西亚

（早报讯）马来西亚政府发现一些外国恐怖分子利用伪造证件入境。这些人可轻易取得伪造身份证而潜入当地，有者只需支付约350令吉（约120新元）就可取得伪造证件。

据《新海峡时报》报道，这些伪造证件让一些菲律宾恐怖份子潜入沙巴后再到西马半岛。他们凭着这些文件成功找到工作，包括担任保安人员而造成治安隐忧。

报道指名叫达万的22岁菲籍疑犯，曾在沙巴以1000令吉（约337新元）买到一张伪造的马来西亚身份证。33岁菲籍嫌犯诺汉也在法庭承认，他只花了350令吉就卖到一张伪造的马来西亚身份证。

国际反恐与安全协会（IACSP）东南亚区域总监拉吉夫（Andrin Raj）说，恐怖组织一度视马来西亚为获取假身份证的大本营。“恐怖组织卡伊达和伊斯兰祈祷团曾认为，马来西亚是他们在东南亚获得假证件的中心。”他认为当局有必要调查官员是否贪污舞弊。

马来西亚媒体本月初曾报道当局在沙巴的山打根和斗湖逮捕13名涉及伪造身份证的嫌犯。他们向印度尼西亚和菲律宾人收取每份证件300令吉至6000令吉的费用（约100至2000新元），巴基斯坦人则需付3万令吉至5万令吉（约1万至1.7万新元）。

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