消息：IOC主席将于平昌冬奥后访朝

（早报讯）奥运会内部运作的一名消息人士12日对路透社说，国际奥委会（IOC）主席巴赫将于韩国平昌冬奥会后访问朝鲜。这是奥委会与朝韩三方之间协议的一部份。

该消息人士说，访问时间“约略在奥运会之后”。平昌冬奥会将于2月25日闭幕。

在东道主韩国以及国奥会的鼓励之下，朝鲜同意参加平昌冬奥，藉此展现善意。

在平昌奥运开幕式中，韩朝运动员一起进场，还合组一支女子冰上曲棍球队参赛。这也是朝韩两国首度合组队伍参加奥运竞赛。

韩国总统文在寅有意藉此次奥运与朝鲜建立良好关系，为朝鲜的核武计划会谈铺路。

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