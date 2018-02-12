（早报讯）题目：马印权会宣布支持希盟

整理：苏俊翔

日期：2018年2月12日

（太平综合讯）印度人权益理事会（印权会）主席瓦塔慕迪宣布，印权会来届大选将全力支持反对派希望联盟推动改朝换代。

瓦塔慕迪前晚出席印权会在北霹雳广东会馆所主办的“给国阵零票运动”推展礼时指出，他们将在全国开展“给国阵零票”运动，呼吁印裔选民支持希盟取代国阵成为新政府。他指印权会在全国24个国会选区具有影响力，并能确保至少七成印裔选民在大选时支持希盟。

他说，印权会上届大选受国阵误导而全力为国阵助选，但他们在国阵保住政权自认受骗。

印权会在2007年不满政府长年忽略印族社群需求，号召数万名印裔上街示威，结果间接造成隔年大选的308政治海啸，令国阵在许多选区以微差落败而首度失去国会三分之二优势，以及雪兰莪、槟城、霹雳、吉打和吉兰丹等五州政权。

国阵过后痛定思痛，开始透过各种手法争取印族选民支持，包括让印权会分裂为“亲政府”与“反政府”两派，并让亲政府派的瓦塔慕迪担任首相署副部长，结果成功让部分印族票在2013年大选时回流国阵。

瓦塔慕迪任职九个月后，因不满纳吉政府没有兑现对印裔的承诺而辞职。马哈迪退出巫统后，也曾在2017年8月与瓦塔慕迪会面，希望印权会在第14届全国大选中助希盟一臂之力。不过瓦塔慕迪当时并未明确表态。

印裔占马来西亚人口不到7%，但在一些选区却占选民总数约一成而成为关键少数。在许多国阵与反对派得票数相差不大的选区，印裔就成了决定何人胜出的“造王者”。

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