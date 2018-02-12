印尼极端组织头目被判入狱七年

（早报讯）印尼极端组织“神权游击队”（Jamaah Ansharut Daulah）头目因涉嫌从菲律宾南部走私武器，12日被雅加达法庭判处七年监禁。

雅加达法庭裁定，43岁的安绍里（Zainal Anshori）犯下“恐怖犯罪行为”的罪名成立。

法庭说，他计划从菲南走私约50件武器，用于日后在印尼发动的攻击中，但这批武器并没有抵达印尼。

已效忠伊国组织的“神权游击队”相信是2016年1月雅加达恐袭的幕后黑手。该起自杀式袭击造成四名平民和四名枪手丧命，是伊国组织宣称在东南亚发动的首起恐袭。

免费试阅14天