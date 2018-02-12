日本5年内有1.5万人因助学贷款破产

（早报讯）日本因无法偿还国家奖学金（即助学贷款）导致个人破产的案例范围逐渐扩大，不仅涉及借款方本人，甚至牵连亲属。过去5年内，共计1万5000人申请个人破产，其中近半数是父母及亲戚等保证人。

负责奖学金制度的日本学生支援机构首次向《朝日新闻》表明上述内容。通过无担保、无审查借来的奖学金变为沉重负担，连连招致破产。

该机构在大学等升学时放贷奖学金，无需担保及审查，毕业后20年以内分期还款。借款方可以选择由连带保证人（父母中任意以方）与保证人（四代旁系血亲以内）立下的“个人保证”，或向保证单位支付保证金的“单位保证”。选择单位保证的情况，保证金将从奖学金中扣除。

截至2016年度（2016年4月至2017年3月）的5年内，共计1万5338人申请奖学金相关个人破产。其中借款方本人有8108人，连带保证人与保证人共有7230人。

造成奖学金相关个人破产的原因是，学费上涨及非正规雇佣的扩大，加上机构加强回收的力度。

围绕奖学金，由于苦于偿还的年轻人层出不穷，因此该机构曾在2014年度针对年收入300万日元（约3.66万新元）以下的人士，采用将延期偿还制度的利用期限由5年延至10年等对策。然而，实施后个人破产仍旧接连不断。

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