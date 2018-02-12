太阳能发电全球平均成本 七年减73%

（早报讯）自2010年起的七年间，可再生能源发电成本大幅减少，太阳能发电全球平均成本下降73%，陆上风力发电下降23%。

共同社报道，国际可再生能源机构（IRENA）汇总的报告显示，截至2020年，太阳能发电成本可能再减半，部分太阳能与陆上风力发电成本将低于火力发电。该机构总干事阿明指出：“转换为可再生能源不再仅仅是考虑到环境，如今也是经济性的选择。”

2010年太阳能发电全球平均成本为1千瓦36美分，2017年降至10美分。陆上风力发电也从8美分降到了6美分。据称，价格下降的主要原因是技术进步、引进招标制度等推动了价格竞争及涉足企业的增加。

使用煤炭、石油等导致全球变暖的化石燃料的火力发电成本为5至17美分，该机构预测“太阳能与陆上风力发电成本持续下跌趋势，截至2020年也会出现成本低于化石燃料的情况”。

关于日本国内，经济产业部估算2014年太阳能发电成本为24日元（约0.29新元），陆上风力发电为22日元。根据设备利用率及使用寿命等可能发生变化，经产部表示，“现在的价格较2014年有所下降，但比世界平均成本高”。

原因在于日本设备费及施工费相对高于其他国家，经产部正力争通过促进竞争、提高保养检修效率等调低价格。行业团体等定下了目标，希望在2030年把太阳能发电成本下调至7日元、陆上风力下调至8至9日元。

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