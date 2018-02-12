泰晤士河发现二战炸弹 伦敦城市机场关闭

（早报讯）英国在伦敦城市机场附近的泰晤士河中发现了一枚二战遗留下来的未引爆炸弹，在炸弹被移走之前，城市机场暂时关闭，周一的所有起降航班都被取消。

该重达0.5公吨的炸弹，星期天在位于伦敦东部的乔治五世码头一带被发现。警方立即将其200公尺范围内的地区划为禁区，疏散了禁区内的人员和封锁数条道路。

警方说，炸弹躺在泰晤士河河床的淤泥中，“移除时间视潮水而定，但在现阶段，我们估计移除工作将在明天（13日，星期二）清晨之前完成。”

城市机场是伦敦第五大机场，它靠近伦敦的主要金融区和金丝雀码头（Canary Wharf），因此是商业旅客所爱用的机场。

在上世纪40年代，伦敦东区的码头区是个贸易枢纽。在二战时期，该地区遭到德国战机的狂轰滥炸。做为该地区再生计划的一部分，城市机场在1987年启用。

城市机场周一奉劝乘客不要前往该机场。以城市机场为基地的城捷航空（CityJet）说，其航班将改在伦敦绍森德机场（Southend）起降。意大利航空（Alitalia）的航班则会从伦敦斯坦斯特德机场（Stansted）起降。

英国航空说，为了减少对乘客造成不便，“我们将为预定今天（12日）飞行的乘客安排其他航班，或为已经不想出行的乘客办理退款”。

免费试阅14天