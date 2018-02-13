海平面上升速度加快 本世纪末升65厘米

（早报讯）美国一项研究显示，海平面上升的速度正在加快，到了本世纪末，海平面可能再上升65厘米，这可能给沿岸城市带来严重问题。

美国《国家科学院院刊》周一刊登的研究报告指出，海平面过去每年约上升0.3厘米，但到了2100年，海平面可能会每年上升1厘米。

该报告作者内勒姆说，海平面上升速度加快，主要是因为格林兰和南极的冰层加速融化，这可能导致海平面在本世纪末时上升超过60厘米，而非原先预估的约30厘米。

他指出，“这是个大问题”，因为预期的海平面上升是保守估计，实际数字还可能更高。

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