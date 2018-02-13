生日快乐？巫统领袖贺年横幅闹笑话

（早报讯）恭喜发财，生日快乐！两个风马牛不相及的贺词，怎么会混在一起？

原来，马来西亚巫统武吉干当区部主席赛阿布胡先（Syed Abu Hussin）向华裔贺年的横幅摆乌龙，误置“生日快乐”的贺词。

当今大马报道，这个横幅的照片已在社交媒体广传。民行党太平国会议员倪可敏证实，横幅是竖立在太平前往武吉干当的新板路（Jalan Simpang ） 上。

横幅上附有赛阿布胡先的照片，有着一个马来西亚、国阵、巫统、霹雳州等标志，配上马来文贺词“Selamat Tahun Baru Cina 2018”（2018年农历新年快乐），底下则用汉语拼音写着“恭喜发财，生日快乐 ”（Gong Xi Fa Cai, Sheng Ri Kuai Le ）。

相信赛阿布胡先原本是要在“恭喜发财”后，配上“Xin Nian Kuai Le”（新年快乐）的拼音，却不晓得为何摆乌龙，闹笑话。

赛阿布胡先也是霹雳大臣赞比里的特别事务官。他接受当今大马访问时，向华裔致歉。

他说：“我为此道歉。这是我宣传团队的失误……我们一般都会为华裔祝贺生日，但这次我们或许误用这个词。我感到抱歉，为全体华裔道歉，我会即刻纠正。”

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