奥巴马替肖像揭幕 不满意白发和招风耳

（早报讯）美国前总统奥巴马和妻子米歇尔周一（12日）在华盛顿国家美术馆替自己的肖像揭幕，奥巴马拿自己的白发和招风耳开玩笑，还直夸画中的米歇尔“性感”。

华盛顿国家美术馆会收藏美国卸任总统的肖像，但该美术馆此次委托画家威利（Kehinde Wiley）和谢拉德（Amy Sherald）操刀的作品，风格与过去总是正襟危坐的美国元首不同。

奥巴马和米歇尔两人在画中都显得冷静且自信。威利的画中，奥巴马严肃地坐在一张木椅上，背景满是绿叶繁花，让人想起奥巴马热带情味浓厚的故乡夏威夷。

奥巴马打趣地对在场的职员和朋友说：“怎么样？蛮帅的吧。”

美国有线电视新闻网（CNN）报道，奥巴马当时还开玩笑地说：“我讨价还价了一下，不想要这么多白头发，但威利有艺术家的坚持，所以没听我的话。我也问了耳朵能否小点，但也没用。”

谢拉德的画则以她爱用的灰阶色调捕捉米歇尔风采，除了淡蓝背景，画中只用上几笔珊瑚色、粉色和黄色。

路透社报道，奥巴马对谢拉德说：“我想谢谢你细腻地捕捉到我心爱女人的优雅、美貌、智慧、迷人和性感。”

米歇尔则说，她希望未来几年，这幅肖像能深深影响有色人种女孩。

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