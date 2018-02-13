本届冬奥首例药检不过关

2018年平昌冬奥会日本男子短道速滑选手斋藤慧（21岁）赛外药检结果呈阳性反应，成为本届冬奥会首位药检不过关的运动员。他也首位在冬奥会药检结果呈阳性反应的日本选手。他已在昨天被逐出本届冬奥会。

斋藤在2013年和2014年世界青少年锦标赛上为3000米接力铜牌作出贡献，被寄予厚望。此次作为男队五号人物首次入选日本队，在四人出场的接力项目中担任替补。

据法新社报道，斋藤慧被发现使用禁药乙酰唑胺（acetazolamide），一种不受核准的利尿药物，可用来掩盖使用增强运动表现的违禁药物。

斋藤慧在声明中说：“我要全力证明自己是清白的，因为我不记得曾经使用过这样的药物，实在令人费解。”

国际体育仲裁庭表示，斋藤慧是自愿离开冬奥选手村，并将在调查完毕之前被暂时禁赛。

斋藤慧在本月4日抵达冬奥选手村，第二天清晨4时由药检人员带走两份药检样本，两份样本检验结果都呈阳性反应。

斋藤慧认为自己并没有犯错，并在赛前接受过药检，结果没有任何异样。他说：“至于这次药检结果，唯一可能性是我不小心或是没有意识地食用禁药。我从未使用过提升运动表现的药物，所以根本掩盖这种行为。”

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