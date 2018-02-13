马旅游局：料21万中国客来马过年

（早报讯）还有几天就迎来戊戌年，马来西亚预计超过21万名中国游客来马过年。

马来西亚旅游促进局主席萧家伟接受《南洋商报》访问时说，去年1月农历新年期间，马来西亚共迎来19万4861名中国游客，比起前年落在2月吸引的18万1028人，增长了7.6%。“截至2017年10月，马来西亚共迎来189万6426名中国游客，同比2016年，人数共提高了8.1%。我希望马来西亚在农历新年期间，可吸引超过21万名中国游客来马。”

中国驻马大使白天本月初与夫人陈巍出席“履新及戊戌年新春招待会”时曾透露，中国来马游客年均超过200万人次，每名中国游客到马旅游平均消费超过4000人民币（约840新元）。

萧家伟指出，马来西亚机场控股有限公司目前与支付宝、中国银联、马来西亚旅游局和各零售商场合作，在吉隆坡国际机场和吉隆坡第二国际机场宣传一系列的促销活动，欢迎在农历新年来马的中国游客。

他坦言，在吸引中国游客方面，相较于邻国泰国和新加坡，马来西亚确实逊色不少。

马来西亚与新加坡之间的通道关卡缓慢和拥堵问题一直是游客的梦魇，这点萧家伟也坦言这是个问题。他说，马新第二通道关卡已有25年历史，由于该关卡能容入人数的空间有限，已经无法负荷日常游客的人数，而且其基础建设日渐陈旧破损。“200万名来马的中国客中，有91万名中国游客使用马新第二通道关卡进入新加坡。因此，他说，政府必须要改善该关卡的设施，其次就是加强通关程序的方便性。”

他表示，目前政府正在探讨要如何加强有关设施，短期解决方案则要先提升厕所、等候区和警察人数，而长远之计就是要扩大其关卡的设备。

他指出，在大数据支撑下，政府会与马来西亚入境旅游协会合作，预先知晓游客要到马新关卡通关的时间，这么一来他们就能预知通关游客的人数而作出调整或安排。

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