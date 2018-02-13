柔拟对入境车辆在新山关卡充值收费

（早报讯）马来西亚柔佛州政府考虑对入境车辆在新山关卡为“一触即通卡”充值的驾车人士，征收10新元附加费。

柔州公共工程、乡区及城市发展委员会主席（州部长）哈斯尼说，很多驾车人士在新山关卡为一触即通卡（Touch n Go）充值时，会把车子停放在路旁，不但带来安全隐忧，也加剧拥堵情况，进而严重影响通关速度。

他周一在士姑来为柔州农历新年道路安全运动主持仪式后，向媒体汇报改进新柔长堤交通情况最新进展时说：“如果这些人不想支付附加费，就必须在关卡以外的其他地点充值。”

他表示，柔州政府将要求新加坡当局在兀兰关卡出境处增设告示牌，提醒新加坡驾车人士必须事先（在新山市区）为一触即通卡充值。

他说，由副首相兼內政部长阿末扎希率领相关部门参与的委员会周一开会提出多项建议，包括修改罗厘通道设计、为重型罗厘设专属通道、在新柔长堤加设有盖行人道，以及加派辅警驻守两个关卡疏缓交通等。

哈斯尼说，州政府也在探讨在新柔长堤加设有盖人行道，确保每天从新山关卡走路到新加坡兀兰关卡的民众安全。

他说，由于乘搭巴士到新加坡的民众，有时会因为交通拥堵，宁愿走路越堤，但目前长堤上没有任何保护行人的设施，因此当局会以行人安危为考量，增设相关设施。

至于新加坡方面是否同意，他表示，希望两国付出更多努力解决长堤拥堵问题。

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