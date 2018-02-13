诺贝尔奖得主席勒称股市大跌是否结束仍悬而未决

（早报讯）因对网络泡沫和楼市泡沫颇有先见之明的警告而闻名于世的诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒（Robert Shill）表示，股市动荡是否结束仍是一个悬而未决的问题。

本月市场重挫造成全球股市市值蒸发近5万亿美元，尽管股市显现出反弹迹象，但席勒对彭博电视表示，他无法排除进一步下跌的可能。

“现在的问题是：泡沫结束了吗？泡沫破裂结束了吗？我们满意了吗，”他说。 “人们称之为回调，这本应是件好事，但这取决于你的角度。但是，这股抛售情绪结束了吗？这仍然是一个悬而未决的问题。”

他说，在抛售前夕进行的一项投资者人气调查显示，在大跌之前大家仍然维持对股价上涨的预期，同时人们认为市场被高估了。

“这几乎就是泡沫的定义：如果你认为市场被高估，但涨势仍可以持续一段时间，你会为此坚持下去的话，那就是泡沫，”他说道。

不过，越来越多的市场参与者得出的结论：最近的下跌带来了买进股票的机会，高盛集团和摩根士丹利等机构的策略分析师就在此行列。

“我现在想的最多的事情就是，人们普遍认为市场价格过高，并且应该出现回调，”他说。 “在上周之前，大家都正在等待一个信号 -- 是这个吗？回调何时会到来？好了，我们已经经历了回调。接下来会发生什么，如今变得模糊不清：会演变成一个熊市，还是会企稳并上涨。”

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