英联邦已开始研究英女王继任人问题

（早报讯）消息人士向英国广播公司（BBC）透露，由多个前英国殖民地组成的国际组织英联邦，已经开始秘密地研究元首伊利莎白二世的继位人问题。

英女王目前是英联邦的元首，也是英联邦其中16个成员国的国家元首，包括英国。但目前的规定没有指明英国君主自动成为英联邦的元首，因此这个位子并不会自动传给查尔斯王储。

英联邦已为此成立一个由“高级成员”组成的委员会，讨论英联邦的未来管理。但有高层人士向BBC透露，会议同时会讨论，现年92岁的英女王去世后，由谁来掌管这个国际机构。

根据BBC记者看到的会议日程，这个为期一天会议将讨论英联邦“更广泛的管理问题”。消息人士指，这表示会议期间将讨论英联邦元首的继任人问题。讨论结果将在4月呈报给英联邦国家元首会议。

另一名消息人士向BBC指出，元首会议期间，各国领袖也将非正式地讨论英联邦元首继任人的问题。

英联邦内的一众国家元首将在女王去世后，讨论英联邦的未来，但这个过程没有成文规定如何进行。外界预期将自动由威尔士亲王查尔斯王子继位，但有意见也认为应该由各国推选一名象征性的领袖，改善联邦内的民主成份。

另有消息人士透露，这次会议的内容将决定是否应该委任查尔斯王子为英联邦元首、或是否应该制定机制，让所有将来登基的英国君主自动成为英联邦元首。该名人士说，目前有“数个建议”可供研究。

英女王已经派出多名官员，游说英联邦官员让查尔斯王子继位为英联邦元首。

免费试阅14天