缅甸两支民族地方武装组织签署全国停火协议

（早报讯）缅甸民族地方武装组织新孟邦党和拉祜民主联盟13日在缅甸首都内比都签署全国停火协议，至此缅甸签署全国停火协议的民族地方武装由8支增至10支。

新华社报道，签字仪式当天下午在内比都第二国际会议中心举行，缅甸政府、军方领导人与两支民族地方武装代表签署全国停火协议。来自联合国、中国、欧盟、日本、泰国、印度等国家和组织的代表作为国际见证人也在协议上签字。

缅甸国务资政翁山淑枝以民族和解与和平中心主席身份，在仪式致辞中向新孟邦党和拉祜民主联盟表示热烈欢迎和称赞，并致以深深敬意。她表示，全国停火协议在和平进程中不是终点，而是政治协商的起点、消除武装威胁的起点。

应邀出席签字仪式的中国外交部亚洲事务特使孙国祥在接受媒体采访时说，非常高兴又有两支民族地方武装加入到全国停火协议的签署队伍中，希望将这次新成员加入作为新起点，未来能有更多的民族武装加入全国停火协议。中国将一如既往支持缅甸和平进程，并将尽我们所能推动和平进程向前走。

1月23日，新孟邦党、拉祜民主联盟在内比都举行联合新闻发布会，宣布即将签署全国停火协议。这是缅甸新政府上台以来，首次有民族地方武装签署全国停火协议，标志缅甸和平进程向前更进一步。

自独立以来，缅甸境内一直存在民族地方武装组织。目前，缅甸官方公布的民族地方武装共有21支。自2013年11月起，缅甸政府和民族地方武装举行了九轮和谈，最终于2015年10月与8支民族地方武装领导人签署了全国停火协议。缅甸新政府上台后，确认继续以全国停火协议为基础推进和平进程，并呼吁所有尚未签字的民族地方武装签署这一协议。

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