荷兰通过新法案 满18岁国民自动捐器官

（早报讯）荷兰13日通过突破性新法，除非主动表明反对立场，否则所有年满18岁的公民都将被注册为器官捐赠者。

这项由“民主66党”提出的新法案以38票对36票获得通过。荷兰约有1700万人口，新法案旨在扩大荷兰的器官捐赠库。

根据新法律，每名尚未注册为器官捐赠者的公民将收到两封电邮，询问他们是否愿意成为器官捐赠者。

如果在第二封邮件后仍未做回应，将自动被列入器官捐赠者名单，然而未来仍可在任何时间作出修改。

起草有关新法的民主66党议员迪克斯特拉说，为了让法案在下院获得通过而对部分条文作出了修改，当中包括当局在切除死者身上器官前必须先咨询死者的亲属，而亲属对是否让死者捐出器官有最终的决定权。

若死者生前已特别表明不想成为器官捐赠者，当局也必须尊重其意愿。

这项新法已于2016年9月13日在众议院以些微差距（75票对74票）通过，但引起不少争议，反对者认为，这项法令给予政府过大的权力来处理公民的身后事。

荷兰向来面对器官捐赠短缺的问题。据荷兰公共广播机构NOS称，2016年上半年约有57人在等待器官期间死去；目前则已有40%国民向当局注册表明器捐意愿，当中包括不要捐赠者。

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