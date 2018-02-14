韩法院首次承认政府曾鼓励女子满足美军

（早报讯）韩国政府多次要求日本就慰安妇问题道歉，但日前被证实曾积极动员韩国女性为美军基地服务，并称出卖身体是“真正的爱国主义”。

据中通社14日报道，韩国法院首次承认韩国政府在美军基地附近卖淫链条形成中扮演的角色：韩国曾管控美军基地旁的居民点，鼓励卖淫行为，还称这是加强军事联盟和保障外汇收入所需的政策。

报道称，首尔高等法院上周判决向起诉韩国政府的117名“慰安妇”支付赔偿。74名受害者将每人获得700万韩元，另外43人每人将获得300万韩元。

法院称：“根据韩国卫生部官方文件，韩国曾积极动员住在基地旁的‘慰安妇’向外国军人提供‘礼貌的服务’，实际上是从事卖淫，供外国军人享乐。基地周围居民点受到管控，旨在鼓动‘慰安妇’‘提高外国士兵士气’、支持保障国家安全必需的军事联盟，并满足增加外汇收入等经济目的。”

这是韩国首次承认对美军基地旁居民点卖淫负有责任。

据韩国《中央日报》报道，韩国政府自朝鲜战争结束后，就开始在美军驻地附近的“基地村”发展美军慰安所，积极鼓励合理化卖淫行为，还对这些女孩进行“爱国主义教育”，称她们是“民间外交官”、“赚外汇的爱国者”，以让这些女孩认为为外汇出卖身体是真正的爱国主义。

到了60年代，为了留住驻韩美军，韩国政府还主动改善“基地村”环境，在“基地村”内开展“净化运动”以“改善环境”，对患有性病的慰安妇进行监禁隔离，而在监禁过程中，还出现有慰安妇因对注射治疗剂过敏而死亡的情况。

法院裁定认为，韩国政府为实现国家目标侵害了女性的性选择权，乃至人格，使受害女性在肉体和精神上遭受双重打击。

韩媒统计，至上世纪80年代，为美军服务的韩国女性达到100万人，她们多因常年服药和大量饮酒而疾病缠身。即便她们走出“基地村”，由于长期受不良生活的熏染，也很难过上正常人的生活。于是，有些慰安妇离开不久又回到“基地村”重操旧业。

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