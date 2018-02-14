印尼城市禁止庆祝情人节

（早报讯）印度尼西亚一些城市禁止人们庆祝情人节，甚至短暂拘留涉嫌庆祝这个节日的男女。

印尼第二大城市泗水周三短暂拘留了约20多对涉嫌庆祝情人节的情侣或夫妇，预计警方在给予警告后就会释放他们；龙目岛上的马塔市也下令警方突击学校，禁止学生有亲密举动。

其他对情人节庆祝活动发出禁令的包括苏卡拉西岛和雅加达郊区德波等。实施伊斯兰法的亚齐省也早在数年前就开始禁止庆祝情人节该省省长尤索夫发表声明说：“情人节反映的文化并不符合亚齐和伊斯兰法。”

去年，印尼约有10个城市下令全面或局部禁止庆祝情人节。

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