遭逼下台 南非总统：不公平

（早报讯）南非总统祖马在国营电视台受访时表示，执政党非洲人国民大会持续想要革除其总统职务的做法是不公平的，也没有人向他说明自己必须辞职的原因。

祖马说：“我什么都没有做错……这对我很不公平，没有人告诉我原因，没有人告诉我，我到底做了什么。”

他表示，“不同意罢免自己总统职务的决定”，并感觉自己“被迫害”。

祖马还称，人们都在花时间讨论“祖马必须下台”的课题，而不是讨论政策，这“让我无法理解”。他说，希望能主持年中举行的金砖国家会议，并在会上向大家介绍副总统拉摩弗沙，因此才向非国大建议在6月过后辞职，这是“为了让国家的局势更稳定和团结”。

祖马也称，上周已和拉摩弗沙及非国大秘书长马加舒勒就延迟辞职的事达成共识。不过，非国大的六名高级党员拒绝接受这项提议。他愿意继续展开会谈，但非国大却咄咄逼人。“我认为，我们正陷入一场危机，而我的同僚会因此感到后悔。”

75岁的祖马被控贪污，在他领导下，南非经济也持续下滑。去年12月，非国大拔除祖马党主席职务、由拉摩弗沙取代后，他的地位更加脆弱。

祖马的总统任期原本到2019年年中，但非国大已表示，国会将在周四对祖马进行不信任投票。

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