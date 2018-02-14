菲佣在科威特被杀藏尸 菲总统送机票接回公民

（早报讯）一名菲律宾女佣在科威特遭杀害，尸首还被藏在冷冻库里长达一年。菲律宾总统杜特尔特对此大感愤怒，下令禁止菲律宾公民到科威特工作，还提供一万张免费机票接公民回国。

《星岛日报》引述美国有线新闻网（CNN）报道，29岁的迪玛菲利（Joanna Demafeli）2014年到科威特当女佣，她家人说，他们一年只能跟她联络三次，而她从不谈论雇主，只说自己好像受到监视。

2016年5月，迪玛菲利打电话告诉家人，她将在2018年回国，岂料从此音讯全无。她姐姐过了近一年才提报失踪，当局随即锁定她的黎巴嫩籍雇主。后来警方在这名雇主家中的冷冻库里找到迪玛菲利的遗体，初步推测她是被勒死。

事实上，此前已有数名菲律宾女性在科威特遇害，杜特尔特对此表示震怒，宣布禁止菲律宾人到科威特工作，还提供一万张机票，让在科威特逾期逗留的菲律宾公民回国。截至14日，已有超过900名在科威特工作的菲律宾人回国。

菲律宾的统计数据显示，2016年约有22.4万菲律宾人在海外工作，其中28.1%在亚洲，6.6%在美洲和欧洲，高达56.9%在中东，而科威特这几年是他们的海外工作热门国家。

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