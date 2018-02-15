美军太平洋司令表示严肃看待台湾关系法下的责任

美军太平洋司令哈里斯当地时间14日在众院军事委员会作证时指出，他满意美国对台湾的支持，但必须继续维持。他对台湾的责任与区域内的其它国家不同，受到法律规范，他要在台湾关系法之下思考防御台湾以及协助台湾的正当防卫需求，“我严肃看待自己在台湾关系法之下的责任”。

据台湾《自由时报》报道，军事委员会邀哈理斯就美国的印太战略作证。在回答佛州众议员贾兹的质询时，哈里斯做了上述表示。他说，自己的工作是协助台湾改善在21世纪的正当防卫需求。对于贾兹说，台湾拥抱民主自由，美国若对台湾的支持显出弱点，对中国大陆会送出不健康的讯号，哈里斯表示完全同意。哈里斯已被特朗普总统任命担任美国驻澳洲大使，预料会顺利在国会过关。

哈里斯说，美国应该协调所有部会，政府一体的视中国为美国的敌手，因为中国对美国正是如此。他说，中国是有步骤地运用其军事与经济力量来侵蚀一个自由开放的国际秩序。

哈里斯表示，美国在亚太地区有持久的国家利益，美军太平洋司令部在印太地区面临的最大挑战是美国在这个地区正在败落的观感，因此他非常感谢国会在国防预算上的支持，这对这个地区送出美国会维持安全承诺的信号。

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