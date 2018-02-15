韩国决定支付逾28亿韩元为朝鲜参加冬奥会买单

韩国政府14日决定支付约28.6亿韩元作为参加平昌冬奥会赴韩的朝鲜艺术团及啦啦队的逗留费用等。向朝鲜提供方便有可能与联合国安理会制裁决议相抵触，但韩国政府认为不属于违反决议。

日本共同社报道，具体包括约12亿韩元的住宿及餐饮费、约10亿韩元的场馆门票费等。此前朝鲜派代表团及啦啦队参加2002年釜山亚运会时韩国支付了约13.5亿韩元。

韩国统一部说明称：“由于啦啦队人数是代表团的约5倍，门票费增多。”据悉实际花费尚未确定，最终支付金额会有变动。

此外，韩国还将另行支付约2700万韩元，作为朝鲜劳动党委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正等高级别代表团的逗留费用及提前视察演出会场的艺术团先遣队等的费用。

有关安理会制裁，韩国政府认为禁止向朝鲜提供可能有助于核与导弹开发的高额现金等，立场是若韩方直接向朝鲜代表团使用的住宿设施等付款，则不违反制裁。

对此，日本官房长官菅义伟14日在记者会上表示担心称：“在国际社会有必要加强对朝施压的情况下，应该避免有可能削弱压力的行动。”

菅义伟同时称：“希望从韩方切实获得有关信息的同时，磋商日美韩三国的政策。”外务省高层表示：“韩国或许认为只要不直接把钱给朝鲜就不算违反联合国制裁决议，令人有些难以接受。”

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