南非国会选出副总统拉摩弗沙为新总统

（早报讯）南非国会议员今天（15日）选出原副总统拉摩弗沙（Cyril Ramaphosa）为新总统，以接替因为丑闻下台的总统祖马（Jacob Zuma）。

南非国会并没有经过投票，因为国会只提名这一位候选人。

65岁的拉摩弗沙是亿万富翁，曾担任过工会领袖，去年12月当选执政党非洲人国民大会（ANC）主席。

周三（14日）晚，南非原总统祖马在行政首都比勒陀利亚发表全国电视讲话，宣布立即辞职，南非主要股市随即上扬近4%。

拉摩弗沙在受委为总统后，对于自己获得殊荣为人民服务感到谦卑。

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