美参议院连续否决四项移民改革修正案

美国国会参议院15日下午连续否决四项关于移民改革的修正案，使得约80万“梦想生”的身份地位继续悬而未决，也进一步暴露了国会两党及白宫的分歧。

据中新社报道，在当天下午的程序性投票中，连续四项关于移民改革的修正案都未能获得60票赞同，参议院因此无法结束相关辩论并进行最终投票。被否决的修正案中既有获得多名两党参议员共同支持的协议，也有总统特朗普大力支持的协议，但均未获通过。

去年9月，特朗普政府宣布废除前总统奥巴马任内推出的“童年入境暂缓遣返”计划(DACA)，但留给国会6个月的时间，以解决约80万在童年时期随父母非法入境美国的“梦想生”身份问题。

随着3月5日期限的来临，国会关于DACA计划的争辩越来越激烈，甚至导致1月下旬美国联邦政府连续关门三天。最终，参议院多数党领袖麦克康奈尔同意就移民改革法案进行辩论，才获得民主党支持通过临时拨款案，使联邦政府结束停摆。

15日上午，特朗普在社交媒体上发文攻击获得多名共和、民主两党参议员支持的一份移民改革修正案，称之为“彻底的大灾难”。该修正案没有解决特朗普希望废除的“链式移民”即亲属移民问题以及签证抽签制度。最终，该修正案以54票比45票未获参议院通过。

但是，获得特朗普支持的、由参议院司法委员会主席格拉斯利起草的修正案也遭参议院投票否决，而且还是当天4个修正案中获得赞成票最少的。该修正案仅获得39票赞成，其它3个修正案获得的赞成票都超过50。

格拉斯利起草的修正案基本上全面反映了白宫此前提出的四大移民改革优先项，即为180万符合DACA资格的人在未来十年获得合法身份，提供250亿美元加强边境安全，废除签证抽签制度以及限制亲属移民。

参议院少数党领袖舒默在社交媒体上表示，这次投票表明特朗普的计划永远不可能成为法律。如果特朗普停止攻击跨党派努力，那么一个好的法案就可能获得通过。

参议院否决的另两项修正案，一份由正在与脑癌作斗争的参议员麦凯恩起草，该计划包括为“梦想生”提供保护、加强边境安全，但并未对移民体系提出彻底改革；另一项由参议员图米起草，要求停止向所谓的“庇护城市”提供联邦政府拨款。美国舆论普遍认为，如果白宫、国会两党继续如此分歧严重，国会将很难在3月5日期限之前通过移民改革法案。

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