美17死校园枪击案 19岁疑犯提堂认杀人禁保释

美国佛罗里达州周三（14日）发生校园枪击案，至少17人遇害身亡，另有13人受伤送院，19岁疑犯科鲁兹（Nikolaus Cruz）周四（15日）提堂，被控17项谋杀罪名。根据法庭文件，科鲁兹承认进入校园射杀学生。法庭不准他保释。

据明报综合报道，根据法庭文件，当读过自己的法律权利后，科鲁兹承认他就是持AR-15步枪进入校园，在走廊和操场射杀学生的枪手。他又承认事后他丢弃了步枪和其他装备，以混入人群中逃离现场。

当局指科鲁兹在事发后，曾前往连锁超市沃尔玛（Wal-Mart）、快餐店Subway和麦当劳。

联邦调查局确认，去年10月曾接到投诉指有与疑犯同名的YouTube用户留言表示：“我会成为一名专业的学校枪手。”惟联邦调查局无法识别贴文者身份。

美国烟酒枪械管理局迈阿密分局负责人Peter Forcelli指出，枪手科鲁兹于一年前通过合法渠道购买了涉案步枪。报道称，科鲁兹在Instagram帐户曾发布一张照片，显示一张牀垫上摆放了5件武器以及一盒弹药。Forcelli称，科鲁兹并没有违反任何持枪条例。

科鲁兹曾在案发学校——玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中就读，但其后被开除。该校有学生指枪手科鲁兹是“问题男孩”，指他经常炫耀自己的枪械，以及射杀动物的故事。该校17岁学生Dakota Mutchler对媒体表示，科鲁兹为人暴力，他因与前女友的现任男友殴斗，被学校开除。

据报道，科鲁兹的父母数年前过世，随后他与其兄由佛罗里达州一对夫妇领养，该夫妇的家庭律师Jim Lewis表示，家人知道科鲁兹有一支AR-15步枪，但他们要求将武器上锁。Lewis称，家人事前不清楚科鲁兹的犯罪计划，家人指科鲁兹在案发当日早上说，情人节他不去学校。

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