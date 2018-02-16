调查：韩大学生拜年可领百余元压岁钱

韩国有关机构和企业的调查结果显示，上班族给亲戚家孩子的春节压岁钱分小、中、大学生一般是“1-3-5万韩元”或是“1-5-10万韩元”，约为“13-36-62新元”和“13-62-125新元”。走亲串户送多大红包的问题困扰着囊中羞涩的韩国上班族。

韩国联合通讯社引述就业门户网站JOBKOREA本月5日至7日针对1388名上班族进行的调查结果说，给学前儿童和小学生1万韩元压岁钱的比重最大，约为52.6%，2万和3万韩元的受访者比重分别为11.3%和11.8%。给初中生5万和3万韩元的比重分别为37.5%和25.9%，给大学生5万和10万的比重分别为36.6%和35.9%。

盖洛普韩国从1月13日至25日针对1004人进行的调查结果显示，40%的受访者回答给小学生1万韩元的压岁钱，给初中生5万、3万、2万、1万的比重分别为39%、22%、14%、10%。

韩国有进集团最近针对1372名职员进行的调查结果显示，压岁钱平均值高于其他机构的调查结果，给学前儿童和小学生的压岁钱分别为1.8万元和3.2万韩元，初中和高中生分别为5.1万和6.9万韩元，大学生为9.2万韩元。

另外，受到经济不景气、2009年5万韩元大额钞票面世等因素影响，节前到银行等金融机构换新钞的需求较往年减少30-40%。

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