纽约一对双胞胎兄弟涉嫌策划恐袭被捕

据美国媒体15日消息，两名涉嫌策划以爆炸物实施恐怖袭击的嫌疑人当天在纽约被执法人员逮捕。

中国新闻网引述美国有线电视新闻网（CNN）的报道说，两个嫌疑人是双胞胎兄弟，克里斯蒂安·托罗和泰勒·托罗（Christian and Tyler Toro），均为27岁。据报道，两嫌疑人涉嫌制造爆炸装置及策划以爆炸物发动袭击。执法人员15日在一栋位于纽约布朗克斯区的公寓内抓获二人，并在房间内查获30余磅用于制作爆炸物的原材料，包括黑火药、氧化铁、硝酸钾等物品，以及一包充当爆炸物弹片的金属颗粒。

美国全国广播公司（NBC）报道称，克里斯蒂安原本是纽约市一所中学的教师，该中学去年12月遭遇炸弹袭击威胁，纽约警方同联邦调查局随即联手展开调查。调查期间，克里斯蒂安突然辞职引起调查人员注意。克里斯蒂安随后退还学校一台配发给教师的笔记本电脑，调查人员在电脑中发现了一份指导制作爆炸物的文件。

据哥伦比亚广播公司（CBS）报道，调查人员于本月8日对托罗兄弟进行了询问。克里斯蒂安否认有意下载该指导文件，称这份文件是自己在浏览波士顿马拉松爆炸案的新闻时偶然看到的。他同时否认曾制作爆炸物，称自己仅仅看过该文件的目录。但调查人员在随后对该中学学生的走访过程中得知，2017年10月至2018年1月期间，克里斯蒂安曾利用学生帮助他拆开焰火获取其中的火药，并以每小时50美元的价格付费给学生。

纽约市长德布拉西奥当天表示，目前对此案件的调查仍在初步阶段。但调查人员没有发现托罗兄弟有其他同谋，纽约市目前也没有面临“即将来临”的恐怖袭击威胁。

2017年，纽约市发生两起恐怖袭击事件。2017年10月，一男子驾车在纽约曼哈顿西侧快速路撞击行人和骑车人，致8人死亡；12月，一男子在曼哈顿港务局公交站引爆土制炸弹致四人受伤，但无人死亡。

免费试阅14天