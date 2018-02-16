戊戌狗年有354天　比上一个丙戌狗年少31天

天文专家指出，2月16日开始的狗年有354天，比上一个丙戌狗年少了31天，也比刚刚过去的丁酉鸡年少了30天。

农历戊戌狗年从2018年2月16日开始，到2019年2月4日结束，共354天。

那么，同样是农历狗年，为何全年天数会差这么多天呢？天文专家解释说，这是“闰月”导致的结果。阳历是按照太阳两次通过春分点的时间间隔为一年，叫做“回归年”，而在农历中，历月以朔望月（月亮连续两次呈现同样的月相所经历的时间）的变化周期为依据，平均长度是29.5306天，因此农历大月30天、小月29天，全年12个月，一般有353天至355天，与阳历年相差11天左右。如果不加以调整，久而久之会出现月份与寒暑的颠倒，历法就失去实用意义。

农历为了保持与回归年同步，古人采用设置闰月的方法来解决这个矛盾。现行农历置闰方法是“十九年七闰”，因为19个回归年的长度与19个农历平年加7个闰月的总长度基本上相等，因此每隔两年到三年，就必须增加一个月，增加的这个月叫闰月。因此，农历的闰年就有了13个月。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成说，上一个狗年是2006年，相对应的阳历日期是从2006年1月29日开始至2007年2月17日结束，由于这一年有一个“闰七月”，因此全年有385天；而刚刚过去的农历丁酉鸡年，相对应的阳历日期是从2017年1月28日开始至2018年2月15日结束，由于这一年也是闰年，有一个“闰六月”，全年有384天。

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