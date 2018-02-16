肠道缺少一种免疫蛋白会导致代谢紊乱

美国科学家通过动物实验发现，肠道上皮细胞缺少一种免疫蛋白质，会引发代谢综合征，增加罹患肥胖症、糖尿病和心血管疾病的风险。研究还发现，通过药物调控肠道菌群，有助预防代谢综合征发生。

代谢综合征是一种常见的病理状态，涉及脂肪、糖类和蛋白质等多种物质的代谢紊乱，典型症状包括腹部肥胖、高血糖和高血压。此前研究发现，免疫蛋白质ＴＬＲ４可能与此有关，但不清楚具体机制。

新华社报道，美国约翰斯·霍普金斯医疗中心研究人员近日在《黏膜免疫学》杂志上发表论文说，实验发现，肠道上皮细胞缺少TLR4的实验鼠即使正常饮食也会迅速发胖，出现体脂增加、胰岛素抵抗等代谢紊乱现象；让它们摄入高脂饮食时，体重和体脂增加幅度要明显高于正常实验鼠。而且，只有肠道上皮细胞缺少这种蛋白质会导致代谢综合征，其他体细胞则不会。

进一步研究发现，肠道上皮细胞缺少TLR4会影响肠道细菌，而用抗生素调控肠道菌群，可以防止实验鼠出现代谢综合征。此外，肠道上皮细胞缺少这种蛋白质还会使实验鼠自身的一些代谢基因受到抑制。因此，用抗生素控制肠道菌群，或用特定物质激活机体自身的代谢基因，都有望用于预防和治疗代谢综合征。

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