美佛州帕克兰校园枪击案枪手认罪

涉及美国佛罗里达州帕克兰校园枪击案的枪手克鲁兹（Nikolas Cruz）承认在他自己曾经就读的学校杀害17个人的控罪。

美国佛罗里达州执法机构15日召开新闻发布会更新玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中枪击案枪手的最新信息。法新社引述法庭文件报道，尼古拉斯·克鲁兹在听完他所拥有的合法权利之后，承认自己为进入校园的持枪歹徒，供认他以AR-15步枪射击他在走廊和学校场地看到的学生。

15日下午，佛罗里达州法庭针对这起枪击案举行首场听证会。法官告诉身着橘色囚服的克鲁兹，在案件开庭审理前，他将关押在布劳沃德郡监狱，不得保释。克鲁兹的律师梅丽莎··麦克尼尔（Melisa McNeill）表示，克鲁兹目前非常沮丧。

警方的拘留报告引述他说，步枪是在2017年2月购买的，但未说明购买渠道。对此，两名联邦探员表示，经调查，涉案步枪购于该州“日出”武器商店，属于合法持有。

据《纽约时报》报道，执法机构还介绍了案发当天的情形：枪手克鲁兹于14日下午2时19分抵达这所高中，并在学校走廊和操场上开始朝学生开枪。他闯入五间教室实施犯罪，造成14名学生、3名教工中弹身亡。之后，他将武器、弹药及防弹背心丢弃在教学楼内，混入撤离的学生中，逃出案发现场。目前，警方已经找到涉案枪支等。

当地警方称，克鲁兹逃出学校后，从一家麦当劳餐厅走出时被警方逮捕，当时他并未挣脱逃跑。

中国新闻社的报道说，克鲁兹曾是该州首府塔拉哈希市“白人至上”组织中的一员，并在该组织中进行过射击训练。但该组织代表称，这起枪击案与该组织无关，是克鲁兹的个人行为。

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