美核舰卡尔文森号 抵菲作例行访问

美国核子航空母舰“卡尔·文森”号（USS Carl Vinson）和导向飞弹驱逐舰“迈克尔·墨菲”号（USS Michael Murphy）16日航抵菲律宾首都马尼拉，展开例行访问。

卡尔文森号公共关系处发布的新闻稿说，两舰正在执行西太平洋巡逻任务，停留马尼拉期间，逾5500名船上官兵将到观光景点旅游，并参与社区服务活动。

台湾中央社引述第一航空母舰打击群（Carrier Strike Group 1）司令官傅勒（John Fuller）说：“我们感谢菲律宾政府和人民的支持，我们有著长久的关系，我们希望能在此基础上继续延伸。”

卡尔·文森号是第一航空母舰打击群的旗舰，母港为美国圣地牙哥，目前正在印度－太平洋区域作业；迈克尔·墨菲号1月15日从夏威夷出发，加入卡尔文森号的打击群，共同执行任务。

菲律宾总统府官员14日曾受邀搭机登上卡尔文森号，参观舰上设备并与舰上高层军官共进午餐。

在媒体报道称中国在南中国海的人工岛已近完工之际，傅勒日前向舰上媒体记者说，美国的存在对南中国海局势有影响，太平洋的国家均为海洋国家，对区域稳定极为重视，而美国就是为此而来。

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