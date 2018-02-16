日本政府拟实现70岁后领养老金

日本政府在16日的内阁会议上敲定了老龄社会对策大纲，其中写入也可以选择70岁后开始领取公共养老金的方针。有鉴于此，厚生劳动省将着手展开研究，力争2020年度修改相关法律。在少子老龄化日益严重的情况下，此举旨在使健康的老年人继续工作，成为支撑社会的力量.

大纲调整了把65岁以上的人一律视为老年人的想法，提出创造不论年龄可以灵活工作的环境。大纲指出，老年人的体力年龄变得年轻，他们对就业和地区活动的积极性也很高。大纲称:“调整一律根据年龄区分人生阶段的做法，瞄准所有年龄层的社会保障。”

日本共同社引述首相安倍晋三在当天的老龄社会对策会议上的话说:“老龄化日益严重，地方人口预计也将减少。实现所有年龄层都能广泛绽放活力的社会至关重要。”

目前领取养老金的起始时期原则上是65岁，领取人可选择60至70岁之间领取。如果推迟到65岁之后，每月的领取金额会相应增加。根据2019年养老金财政验证情况，厚劳省将推进具体制度设计。

为了实现“活到老工作到老”，将支援致力于延长退休年龄和返聘从业年龄的企业。再就业、创业支援以及在职场外工作的远程办公的扩大也是目标。此外运用先进技术，还将致力于实现旨在确保老年人交通手段的无人自动驾驶服务以及开发护理机器人。

老龄社会对策大纲是政府对策指针，约五年调整一次。

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