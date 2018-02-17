美商务部建议就钢和铝进口采取贸易措施

（早报讯）美国商务部建议美国政府对钢和铝进口采取关税措施，或实施配额管理，这是迄今为止最强烈的信号，暗示白宫将在其保护主义议程上坚持到底了。

美国商务部长罗斯周五说，商务部“发现，钢和铝进口的数量和条件有可能损害国家安全。” 这一消息推动金属价格上涨，以及美铝公司，世纪铝业和美国钢铁公司的股价上涨。关税上涨可能会影响各个领域的消费价格，从啤酒罐到汽车等不一而足。

彭博社报道，美国对来自巴西、中国、哥斯达黎加、埃及、印度、马来西亚、韩国、俄罗斯、南非、泰国、土耳其和越南的钢进口征收至少53%的关税，并对来自其他所有国家的钢材进口实施配额管理，额度相当于他们2017年对美国出口的100%

来自所有国家的钢进口配额不超过它们2017年对美国出口的63%。

对于铝，来自中国内地、俄罗斯、委内瑞拉、越南以及香港的进口，关税为23.6%

铝的配额为2017年出口的86.7%。

这些建议上个月发给了美国总统特朗普，后者本周刚刚表示他正在考虑关税和配额措施，以保护美国产业免受金属倾销的影响。而饮料和汽车制造商以及特朗普所在的共和党的一些议员则是持反对态度，称这会危及到美国的制造业就业。福特汽车和通用汽车公司的股票周五在这一消息曝光后下跌。

数周之前，白宫刚刚公布了针对光伏面板和洗衣机的反倾销政策。但是和这些案件不同的是， 周五的建议是由1962年贸易法中一个不是很明晰的部分所驱动的，根据这部分规定，美国总统如果认为相关进口威胁到国家安全，将可以在未取得国会批准的情况下动用关税措施。

罗斯在一次记者会上向记者介绍了商务部的调查结果，罗斯提议美国对钢和铝进口分别征收24%和7.7%的全球性关税。特朗普有权在这选类型的选项中做出选择，甚至可以和生产商洽商寻找解决方案。根据贸易法，特朗普将在大约4月中之前决定是否要采取任何贸易措施。

商务部的建议受到了美国钢铁工人和厂商的欢迎，他们敦促特朗普立刻采取措施保护就业和安全。

对这种广泛使用的商品征收关税可能会引发全球最大钢和铝生产国－－中国采取报复措施，这也可能会推高美国的生产和消费者价格，并加剧它与日本、印度、德国和加拿大等盟国之间的紧张局势。 二十国集团也曾警告，这样的举动可能会引发贸易战。

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