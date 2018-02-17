马外长：并未邀请以官员访马

（早报讯）一名以色列官员上周获准入境马来西亚参加联合国会议而在当地掀起争议后，外交部长阿尼法表示，当局并未邀请以色列官员来马，此事与政府完全无关。

联合国人类居住区规划署（人居署）2月7日至13日在吉隆坡举办“世界城市论坛”，马来西亚履行其联合国会员国的责任而允许以色列等所有联合国成员国代表与会。以色列派出的代表团是由前驻联合国大使罗特率领。

根据以色列外交部，罗特使用以色列外交护照与该国其他代表入境马来西亚参与论坛，并与马来西亚官员会面。罗特过后发布推文表示，希望以色列与马来西亚能保持良好关系。

罗特入境引起马来西亚保守派穆斯林与非政府组织及反对党不满。反对派希望联盟议员周三质疑当局是否已放软抵制以色列的立场，并要求首相纳吉和内政部长阿末扎希交代。网上也有人指当局借着这次论坛而试图与以色列建立外交关系。

阿尼法周五发布声明表示，马来西亚政府并未邀请以色列代表参与论坛。“联合国人居署邀请以色列代表出席在吉隆坡举行的世界城市论坛。这个论坛的主办单位是人居署。”阿尼法也驳斥当局意图透过上述论坛而与以色列建立外交关系的说法。“我们对以色列立场不变。若有人意图混淆是非，就是心存恶意。”

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