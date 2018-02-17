前美国总统候选人罗姆尼宣布竞选参议员

（早报讯）前美国总统候选人米特·罗姆尼（Mitt Romney）于16日宣布，他将参加犹他州的美国联邦参议员竞选。

中国新闻社引述美国有线电视新闻网（CNN）消息报道，共和党人罗姆尼16日通过社交平台推特正式发布参选视频。视频中，罗姆尼表示，希望将犹他州政策、经济领域的成功模式引入美国联邦政府。包括抑制政府开支和加强两党在立法方面的合作等。他说，“将把犹他州观念带入华盛顿。”

美国总统特朗普曾把罗姆尼视作国务卿候选人。不过，沉寂一段时间后，罗姆尼以抨击特朗普言行的姿态重回政治舞台。作为共和党人，他质疑特朗普提出的墨西哥移民政策，甚至赢得了许多民主党人的拥护。

在此次竞选视频中，罗姆尼虽然避免了与特朗普的正面冲突，却仍对现任政府的移民政策表达不满。他在参选视频中称，华府不欢迎移民，但犹他州欢迎来自世界各地的合法移民。

据《今日美国》报道，罗姆尼曾在2012年总统竞选中败给民主党候选人、时任总统奥巴马。如今，罗姆尼被认为是犹他州美国联邦参议员的有力竞争者。他曾担任马萨诸塞州州长。此番罗姆尼若竞选成功，将接替于2019年1月退休的共和党参议员奥林·哈奇（Orrin Hatch）的席位。

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