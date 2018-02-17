中方就美钢铁和铝产品调查报告作回应

（早报讯） 美国或将对进口钢铁和铝产品采取限制措施。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军17日表示，如果美国最终的决定影响中方利益，中方必将采取必要措施维护自身正当权利。

华盛顿时间16日，美国商务部公布了对美国进口钢铁和铝产品的国家安全调查（232调查）报告，认为进口钢铁和铝产品严重损害了美国内产业，威胁到美国家安全。美国商务部据此向特朗普提出建议，对进口钢铁和铝产品实施关税、配额等进口限制措施。

中国新闻社引述王贺军说，美方的调查结论“毫无依据，与事实完全不符”。他称，美国进口的钢铁和铝产品大多是民用的中低端产品，在调查中，欧盟、加拿大、俄罗斯、中国、南非、韩国、越南等国家和地区的利益相关方均向美方证明，其向美出口的钢铁和铝产品并未损害美国家安全。

王贺军指出，美方已对大多数进口钢铁和铝产品采取了上百起双反措施，已经对国内产品提供了过度的保护，不应以“国家安全”为由，轻率地对进口钢铁和铝产品再采取限制措施。“国家安全”范围十分广泛，缺乏统一界定，极易造成滥用。如果各国仿效美方做法，将对国际贸易秩序造成严重影响。

王贺军强调，当前全球经济复苏基础仍不稳固，各国应共同面对，合作探讨解决之道。

2018年以来，美国贸易保护主义明显抬头。此前，美国已宣布对进口光伏产品和大型洗衣机设限。

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